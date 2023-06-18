Dünyanın en gizemli yeri: Mariana Çukuru

Mariana Çukuru'nun derinliği ve basınca dayanabilen özel denizaltılar bile sınırlı bir süreyle bu derinliğe inebilmektedir. İlk kez 1960 yılında Don Walsh ve Jacques Piccard tarafından yapılan bir dalışla bu çukura inilmiştir. Ancak, o zamandan bu yana çok az keşif ve araştırma yapılmıştır.