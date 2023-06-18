Dünyanın en gizemli yeri: Mariana Çukuru
Dünya üzerinde bilinen en derin nokta Mariana Çukuru olarak kabul ediliyor. Pasifik Okyanusu’nda Japonya ve Endonezya arasında bulunan bu çukur yıllardır gizemini koruyor. İşte Mariana Çukuru hakkında detaylar...
Okyanusun en derin noktası Mariana Çukuru'dur. Mariana Çukuru, Batı Pasifik'teki Mariana Adaları'nın yakınında bulunur. Bu çukurun en derin noktası Challenger Derinliği olarak bilinir ve 10.984 metreye (36.037 fit) kadar iner. Bu, Dünya'nın bilinen en derin noktasıdır. Mariana Çukuru'ndaki su basıncı da çok yüksektir ve 1.086 atmosfer (15.750 psi) değerine ulaşabilir.
Mariana Çukuru'nun derinliği ve basınca dayanabilen özel denizaltılar bile sınırlı bir süreyle bu derinliğe inebilmektedir. İlk kez 1960 yılında Don Walsh ve Jacques Piccard tarafından yapılan bir dalışla bu çukura inilmiştir. Ancak, o zamandan bu yana çok az keşif ve araştırma yapılmıştır.
Mariana Çukuru, çevresindeki okyanus tabanından yaklaşık 2.550 metre (8.366 fit) daha derindir. Büyük Pasifik Levhası'nın batıya doğru Pasifik Levhası'na doğru itildiği Mariana Çukuru, bu süreçte yer kabuğunun bükülmesi ve batması sonucu oluşmuştur.
Mariana Çukuru'nun derinliği ve ekstrem koşulları, bilim insanlarına okyanusun derinliklerindeki yaşamı anlamak için benzersiz bir fırsat sunar. Bu bölgede keşfedilen organizmalar, aşırı basınç, karanlık ve soğuk gibi zorlu ortamlarda hayatta kalabilme yetenekleriyle dikkat çekmektedir.