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Dünyanın en güçlü 50 kadını açıklandı

ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune, ''Dünyanın En Güçlü Kadınları'' listesini açıkladı. Listede 50 kadın yer aldı. Yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinin kadınların kariyerlerinin gidişatını kökten değiştirdiği belirtilirken, sıralamadaki 10 iş kadınının salgın esnasında CEO olduğu ve şirketlerin geleceğini belirsizlikten kurtardığı vurgulandı.

İşte dünyanın en güçlü kadınları...

İsim: Karen Lynch

Görev: CEO

Şirket: CVS Health

Yaş: 58

1 / 48

İsim Jane Fraser

Görev: CEO

Şirket: Citi

Yaş: 54

2 / 48

İsim: Julie Sweet

Görev: CEO

Şirket: Accenture

Yaş: 53

3 / 48

İsim: Carol Tomé

Görev: CEO

Şirket: UPS

Yaş: 64

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