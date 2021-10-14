Dünyanın en güçlü 50 kadını açıklandı
ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune, ''Dünyanın En Güçlü Kadınları'' listesini açıkladı. Listede 50 kadın yer aldı. Yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinin kadınların kariyerlerinin gidişatını kökten değiştirdiği belirtilirken, sıralamadaki 10 iş kadınının salgın esnasında CEO olduğu ve şirketlerin geleceğini belirsizlikten kurtardığı vurgulandı.
İşte dünyanın en güçlü kadınları...
İsim: Karen Lynch
Görev: CEO
Şirket: CVS Health
Yaş: 58
1 / 48
İsim Jane Fraser
Görev: CEO
Şirket: Citi
Yaş: 54
2 / 48
İsim: Julie Sweet
Görev: CEO
Şirket: Accenture
Yaş: 53
3 / 48
İsim: Carol Tomé
Görev: CEO
Şirket: UPS
Yaş: 64
4 / 48