Dünyanın en güçlü döviz ve altın rezervine sahip ülkeleri belli oldu
Merkez bankaları altın ve döviz rezervlerini güçlendirmeye devam ediyor. 2025 Temmuz ayı verilerine göre, en yüksek döviz ve altın rezervine sahip ülkeler belli oldu.
Merkez bankalarının ekonomik gücünü ve dayanıklılığını gösteren en önemli göstergelerden biri olan döviz ve altın rezervleri, küresel şoklara karşı koruma kalkanı niteliği taşıyor. 2025 Temmuz verilerine göre dünyanın en yüksek döviz ve altın rezervlerine sahip 25 ülkesinin listesi belli oldu.
Rezervlerin altınla desteklenmesi, ülkelerin finansal istikrarını artırırken, kriz dönemlerinde güçlü bir güvence sağlıyor. Açıklanan listede Çin, Japonya ve İsviçre ilk üç sırada yer alırken, Türkiye’nin sıralamadaki yeri de dikkat çekti.
1- ÇİN
3,45 trilyon dolar
2- JAPONYA
1,3 trilyon dolar
