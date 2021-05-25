Dünyanın en güçlü ordularında sıralama değişti... İşte Türkiye'nin yeri...

Dünyanın en güçlü orduları ABD'li askeri istatistik sitesi tarafınca sıralandı. 30 Ülkenin yer aldığı sıralamada mercek altına alınan orduların askeri donanımlarının tüm ayrıntıları yer alırken ülkemiz her sene olduğu gibi üst sıralarda yerini aldı. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması ve listede ülkemizin durumu;