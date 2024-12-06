Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı: Bordo Bereliler de listede
Orduların en seçkin timleri olarak bilinen özel kuvvetler, zorlu görevlerdeki başarıları ve üstün eğitimleriyle tanınır. Bu timler; silahlı mücadele, patlayıcı madde kullanımı, paraşütle atlama, dalış gibi çeşitli becerilere sahiptirler. Peki en güçlü özel time sahip ülkeler hangileri? İşte o liste...
Özel timler, sıradan askeri birimlerden çok daha fazla eğitim ve donanıma sahiptirler. Zorlu görevler için seçilen bu timler, genellikle en tecrübeli ve yetenekli askerlerden oluşur. ABD merkezli araştırma sitelerinde yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en güçlü özel timleri belirlendi. İşte, dünyanın en güçlü 10 özel timi ve başarılarıyla tanınan özellikleri.
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10 - SASR (AVUSTRALYA)
Uzun menzilli keşif ve özel operasyonlarda uzman.
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9 - NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN
Büyük şehirlerde hızla müdahale kapasitesine sahip.
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8 - GSG 9 (ALMANYA)
Alman Federal Polisi’nin rehine kurtarma ve terörle mücadelede uzman birimi.
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