Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! İşte Türkiye'nin sırası
Nomad Capitalist, 2020'nin en güçlü pasaportuna sahip ülkelerini sıraladı. Türkiye en güçlü pasaporta sahip ülkeler sıralamasında ilk 100'de yer aldı.
Nomad Capitalist'in yaptığı araştırma, ülkelerin belirli durumlarına göre puanlanıyor. Bir ülkenin pasaportuyla vizesiz seyahat yapılan ülke sayısı, bu puanlamanın yüzde 50'sini oluşturuyor. Diğer kriterler de eklenince o ülkenin nihai puanı ortaya çıkıyor. İşte 2020'de dünyanın en güçlü pasaportları...
10- MALTA
Akdeniz’ in ortasında doğu-batı yönündeki geçiş noktasını koruyan özel konumu, dünyanın en korunaklı doğal limanlarına sahip oluşu ve yıl boyunca ılıman iklimi ile tarih öncesi çağlardan beri çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış olan Malta büyük bir tarihi zenginliğe sahip.
Games of Thrones dizisiyle ünlenen ve oldukça fazla turist çeken Malta adasına ayak bastığınız an sıcacık atmosferiyle adadaki huzuru hemen hissedeceksiniz ve sanki burada yıllardır yaşıyormuşcasına adaya hemen ısınacaksınız.