Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! İşte Türkiye'nin sırası

Nomad Capitalist'in yaptığı araştırma, ülkelerin belirli durumlarına göre puanlanıyor. Bir ülkenin pasaportuyla vizesiz seyahat yapılan ülke sayısı, bu puanlamanın yüzde 50'sini oluşturuyor. Diğer kriterler de eklenince o ülkenin nihai puanı ortaya çıkıyor. İşte 2020'de dünyanın en güçlü pasaportları...

