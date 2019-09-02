Dünyanın en güvenilir şehirleri listesinde İstanbul dikkat çekti

The Economist Intelligence Unit 'Güvenli Şehirler Endeksi 2019'u yayımladı. Endekste 60 büyük dünya şehri, 57 farklı gösterge göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Buna göre en güvenli üç şehir sırasıyla Tokyo, Singapur ve Osaka oldu. İstanbul ise söz konusu 60 şehir arasında 66.1 puanla 36'ncı sırada yer aldı.