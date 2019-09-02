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  3. 02 Eylül 2019 14:20

Dünyanın en güvenilir şehirleri listesinde İstanbul dikkat çekti

The Economist Intelligence Unit, dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı. Kurum tarafından yayınlanan 'En Güvenli Şehirler Endeksi 2019'da İstanbul 60 şehir arasında 36'ncı sırada yer oldu. Böylece İstanbul, iki yılda bir yayınlanan e

Dünyanın en güvenilir şehirleri listesinde İstanbul dikkat çekti

The Economist Intelligence Unit 'Güvenli Şehirler Endeksi 2019'u yayımladı. Endekste 60 büyük dünya şehri, 57 farklı gösterge göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Buna göre en güvenli üç şehir sırasıyla Tokyo, Singapur ve Osaka oldu. İstanbul ise söz konusu 60 şehir arasında 66.1 puanla 36'ncı sırada yer aldı.

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Dünyanın en güvenilir şehirleri listesinde İstanbul dikkat çekti

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ 1- TOKYO

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Dünyanın en güvenilir şehirleri listesinde İstanbul dikkat çekti

2- SİNGAPUR

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Dünyanın en güvenilir şehirleri listesinde İstanbul dikkat çekti

3- OSAKA

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