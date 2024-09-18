Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
İngiltere merkezli International SOS isimli site tarafından yapılan araştırmalara göre dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri belli oldu.
2024 yılı dünyanın en güvenli ve en tehlikeli listesi güncellendi. İngiltere merkezli International SOS tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyada seyahat ederken güvenliğinizi en çok sağlayan ve en çok riske atan ülkeler belli oldu. Türkiye'nin 2024 yılındaki seyahat güvenliği konumu belirlendi.
İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri;
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DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ
Yapılan araştırma sonucuna göre dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu. İzlanda, düşük suç oranları ve istikrarlı politik ortamıyla seyahat edenler için güvenli olarak belirlendi.
İşte en güvenli ülkeler sıralaması;
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1- İZLANDA
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2- LÜKSEMBURG
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