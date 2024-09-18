Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

2024 yılı dünyanın en güvenli ve en tehlikeli listesi güncellendi. İngiltere merkezli International SOS tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyada seyahat ederken güvenliğinizi en çok sağlayan ve en çok riske atan ülkeler belli oldu. Türkiye'nin 2024 yılındaki seyahat güvenliği konumu belirlendi.

İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri;