Dünyanın en güvenli yeri
Dünyanın en güvenli yeri olduğu söylenen Amerikan üssü, CNN International tarafından görüntülendi.
Dünyaca ünlü haber kanalı CNN International, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı’nın (NORAD) Colorado Springs bölgesinde yer alan Cheyenne Dağ Üssü’ne girdi.
Buradaki görevliler, Kore Yarımadasındaki yumuşamaya rağmen Kuzey Kore’nin nükleer eylemlerini dikkatle gözlemlemeye devam ettiklerini belirttiler.
ABD ve Kanada’nın ortak çalıştığı NORAD’ın başındaki isim olan Kanadalı Travis Morehen, her gün Kuzey Kore’yle ilgili 3-4 istihbarat notu aldıklarını ifade etti. “İşimiz dakikalara ve saniyelere bağlı. Siyasi retoriği düşünmek ve değerlendirmek, bizim işimiz değil. Kuzey Amerika’ya gelecek metal parçalarından korkuyoruz” dedi.