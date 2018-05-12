Dünyanın en güvenli yeri

ABD ve Kanada’nın ortak çalıştığı NORAD’ın başındaki isim olan Kanadalı Travis Morehen, her gün Kuzey Kore’yle ilgili 3-4 istihbarat notu aldıklarını ifade etti. “İşimiz dakikalara ve saniyelere bağlı. Siyasi retoriği düşünmek ve değerlendirmek, bizim işimiz değil. Kuzey Amerika’ya gelecek metal parçalarından korkuyoruz” dedi.



