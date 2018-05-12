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  3. 12 Mayıs 2018 13:19

Dünyanın en güvenli yeri

Dünyanın en güvenli yeri olduğu söylenen Amerikan üssü, CNN International tarafından görüntülendi.

Dünyanın en güvenli yeri

Dünyaca ünlü haber kanalı CNN International, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı’nın (NORAD) Colorado Springs bölgesinde yer alan Cheyenne Dağ Üssü’ne girdi.

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Dünyanın en güvenli yeri

Buradaki görevliler, Kore Yarımadasındaki yumuşamaya rağmen Kuzey Kore’nin nükleer eylemlerini dikkatle gözlemlemeye devam ettiklerini belirttiler.

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Dünyanın en güvenli yeri

ABD ve Kanada’nın ortak çalıştığı NORAD’ın başındaki isim olan Kanadalı Travis Morehen, her gün Kuzey Kore’yle ilgili 3-4 istihbarat notu aldıklarını ifade etti. “İşimiz dakikalara ve saniyelere bağlı. Siyasi retoriği düşünmek ve değerlendirmek, bizim işimiz değil. Kuzey Amerika’ya gelecek metal parçalarından korkuyoruz” dedi.

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Dünyanın en güvenli yeri

Bu sene kuruluşunun 60. yıldönümünü kutlayan NORAD’ın Cheyenne Dağ Üssü, 700 metrelik granit tabakasının altında yer alıyor.

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