Dünyanın en iç karartıcı yeri: Bu şehirde güneş doğmuyor!
Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri olan Rus maden kasabası Norilsk, dünyanın en iç karartıcı şehir olarak anılıyor. 45 gün boyunca güneşin doğmadığı şehirde nehirler kırmızı akıyor. Norilsk, en kirli havaya sahip 10 şehir arasında bulunuyor.
170.000'den fazla kişiye ev sahipliği yapan, Rusya'nın doğusundaki Sibirya'nın Krasnoyarsk Krai bölgesindeki küçük şehir, gezegendeki en uzak şehirlerden biri.
18.000 mahkumun altyapısını inşa ederken öldüğü eski bir Sovyet esir kampı üzerine inşa edilen Norilsk, karayoluyla ulaşılamayacak kadar uzak. Norilsk'e çıkan neredeyse hiçbir yol mevcut değil.
Şehrin içine ve dışına sadece bir yük demiryolu hattı var ve 40 mil uzaklıktaki liman kenti Dudinka, kışın donup ulaşımı imkansız kılsa da arta kalan zamanda şehre deniz yoluyla ulaşım sağlıyor. Yıl boyunca mevcut olan tek erişim yolu, 1.800 mil uzaklıktaki Moskova'dan beş saatlik bir uçuşla uçmak.
Norilsk bugün Rusya'nın en kirli şehri ve gezegendeki en kirli on şehirden biri. Şehirdeki Nikel tesisi her yıl kükürt dioksit, nitrojen oksitler, karbon, fenoller ve daha fazlasını içeren iki milyon tondan fazla zehirli gaz pompalıyor. Toplam küresel kükürt dioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde biri bu şehirden geliyor.