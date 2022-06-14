Dünyanın en iç karartıcı yeri: Bu şehirde güneş doğmuyor!

Norilsk bugün Rusya'nın en kirli şehri ve gezegendeki en kirli on şehirden biri. Şehirdeki Nikel tesisi her yıl kükürt dioksit, nitrojen oksitler, karbon, fenoller ve daha fazlasını içeren iki milyon tondan fazla zehirli gaz pompalıyor. Toplam küresel kükürt dioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde biri bu şehirden geliyor.