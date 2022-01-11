Dünyanın en ilginç iş ilanı: Bu adaya kral ya da kraliçe aranıyor

Adanın sıra dışı gelenekleri de bulunuyor. Pub'ı kiralayacak kişi "Piel Kralı ya da Kraliçesi" ilan ediliyor. Geleneksel törende başından aşağı bira dökülüyor. Bu koşulları kabul ederek adayı da idare etmekle yükümlü olacak kişi, 1300'lerden kalma kale kalıntılarını gözetecek.