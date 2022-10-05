Dünyanın en iyi havalimanı anketine Türkiye damgası

Dünyanın önemli yayın gruplarından Conde Nast'ın, lüks seyahat konusunda otorite sayılan, gezginlerin kılavuzu ve ilham kaynağı olan seyahat ve yaşam dergisi Conde Nast Traveler'in prestijli ödüllerden biri olan ve her yıl düzenli olarak yapılan "Okuyucuların Seçimi" anketinin sonuçlarını açıkladı.