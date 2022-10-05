Dünyanın en iyi havalimanı anketine Türkiye damgası
Ünlü seyahat dergisi Conde Nast Traveler'ın dünyanın en iyi havalimanı anketinde İstanbul Havalimanı birinci oldu.
Seyahat dergisi Conde Nast Traveler'ın okuyucuları, İstanbul Havalimanı'nı "dünyanın en iyi havalimanı" seçti
Dünyanın önemli yayın gruplarından Conde Nast'ın, lüks seyahat konusunda otorite sayılan, gezginlerin kılavuzu ve ilham kaynağı olan seyahat ve yaşam dergisi Conde Nast Traveler'in prestijli ödüllerden biri olan ve her yıl düzenli olarak yapılan "Okuyucuların Seçimi" anketinin sonuçlarını açıkladı.
Anketin sonucunda ortaya çıkan "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde İstanbul Havalimanı birinci oldu.
Elde edilen birincilik dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi.
Törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Okuyucuların, bu havalimanını kullananların yaptığı değerlendirme sonucu bir ödüle layık görülmek, dünyada birinciliği elde etmek elbette ki çok ayrı bir öneme sahip" dedi.