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  3. 16 Şubat 2020 09:55

Dünyanın en iyi korunan yerleri

Dünya üzerinde üstün güvenlik önlemleriyle korunan birçok yer buluyor. İşte içerisinde çok değerli ve gizli maddelerin olduğu o yerler...

Dünyanın en iyi korunan yerleri

Herhangi bir evde veya işyerinde güvenlik sistemi önemlidir. Ancak, bazılarının biraz daha fazla güvenliğe ihtiyacı vardır. Bu yazımızda dünyanın en çok korunan, yüksek güvenlikli yerlerinden bazılarını derledik.

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Dünyanın en iyi korunan yerleri

İngiltere Merkez Bankası
Birleşik Krallığı’n en büyük altın rezervi 4 bin 600 tondan fazla altın ile burada korunuyor. Ama yine de Federal Reserve Vault’a göre ikinci sırada.

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Dünyanın en iyi korunan yerleri

Burada duvarlar bombaya dayanıklı ayrıca güvenlik sisteminin sınırı; ses tanıma, üç ayak tuşları gibi birçok özellik taşıdığından tam olarak bilinemiyor.

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Dünyanın en iyi korunan yerleri

Fort Knox
Fort Knox’un iyi korunan yerlerden biri olması pek şaşılacak bir durum değil çünkü bu yer ABD’nin 'külçe muhafazası' durumunda…

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