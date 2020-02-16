Dünyanın en iyi korunan yerleri
Dünya üzerinde üstün güvenlik önlemleriyle korunan birçok yer buluyor. İşte içerisinde çok değerli ve gizli maddelerin olduğu o yerler...
Herhangi bir evde veya işyerinde güvenlik sistemi önemlidir. Ancak, bazılarının biraz daha fazla güvenliğe ihtiyacı vardır. Bu yazımızda dünyanın en çok korunan, yüksek güvenlikli yerlerinden bazılarını derledik.
İngiltere Merkez Bankası
Birleşik Krallığı’n en büyük altın rezervi 4 bin 600 tondan fazla altın ile burada korunuyor. Ama yine de Federal Reserve Vault’a göre ikinci sırada.
Burada duvarlar bombaya dayanıklı ayrıca güvenlik sisteminin sınırı; ses tanıma, üç ayak tuşları gibi birçok özellik taşıdığından tam olarak bilinemiyor.