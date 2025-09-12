Dünyanın en iyi şirketleri belli oldu: 6 Türk devi listede!
Time Dergisi, ''Dünyanın En İyi Şirketleri'' listesini açıkladı. Listede Türkiye'den de şirketler yer alırken ilk 100'de Türk şirketi yer almadı.
Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden TIME, her yıl Statista iş birliğiyle hazırladığı “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesini yayımladı. Bu yılki sıralamada Türkiye’den 6 şirket yer aldı. Ancak ilk 100’e giren Türk şirketi olmadı.
Nvidia zirvede
Yapay zekâ talebindeki hızlı artış ve oyun sektöründeki güçlü performansıyla dikkat çeken Nvidia, bu yılın lideri oldu. Şirket, geçtiğimiz yaz 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak tarihe geçmişti.
Microsoft ikinci sırada
Yapay zekâ ve bulut bilişim gelirleriyle öne çıkan Microsoft, listede ikinci sırada yer aldı.
Apple bu yıl listede yok
Geçtiğimiz yıllarda zirvede yer alan Apple, 2022–2024 arasında gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle 2025 listesine giremedi. Analistler, şirketin yapay zekâ alanında rakiplerinin gerisinde kalmasının bunda etkili olduğunu belirtiyor. Ancak CEO Tim Cook, yatırımların hızlandığını ve yapay zekânın tüm Apple ürünlerine entegre edileceğini açıkladı.