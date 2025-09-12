Dünyanın en iyi şirketleri belli oldu: 6 Türk devi listede!

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden TIME, her yıl Statista iş birliğiyle hazırladığı “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesini yayımladı. Bu yılki sıralamada Türkiye’den 6 şirket yer aldı. Ancak ilk 100’e giren Türk şirketi olmadı.