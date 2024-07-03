Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İşte Türiye'den listeye giren üniversiteler
Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ, yeni listeyi açıkladı.
ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı, dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından geçen yıl açıklanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" listelerinde Türkiye'den 9 üniversitenin ilk 500'de yer aldığını duyurdu.
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Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın, "2023 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu" başlıklı raporu, "http://www.urapcenter.org" internet sitesinden açıklandı.
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Rapora göre Koç, Boğaziçi, Sabancı, Çankaya, İstanbul, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri geçen yıl dünya genel sıralamalarından en az birinde ilk 500 arasında yer aldı.
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Koç Üniversitesi
QS: 431, RUR: 384 ve THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada,
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