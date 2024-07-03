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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İşte Türiye'den listeye giren üniversiteler

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ, yeni listeyi açıkladı.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İşte Türiye'den listeye giren üniversiteler - Resim: 1

ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı, dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından geçen yıl açıklanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" listelerinde Türkiye'den 9 üniversitenin ilk 500'de yer aldığını duyurdu.

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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İşte Türiye'den listeye giren üniversiteler - Resim: 2

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın, "2023 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu" başlıklı raporu, "http://www.urapcenter.org" internet sitesinden açıklandı.

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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İşte Türiye'den listeye giren üniversiteler - Resim: 3

Rapora göre Koç, Boğaziçi, Sabancı, Çankaya, İstanbul, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri geçen yıl dünya genel sıralamalarından en az birinde ilk 500 arasında yer aldı.

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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İşte Türiye'den listeye giren üniversiteler - Resim: 4

 Koç Üniversitesi

QS: 431, RUR: 384 ve THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada,

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