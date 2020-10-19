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  3. 19 Ekim 2020 16:57

Bodrum'a gelen lüks yat 450 bin lira bıraktı

Dünyanın en iyi yatlarından biri olan 90 metre uzunluğundaki ''Dar'', Muğla'nın turizm cenneti Bodrum ilçesine geldi. 190 bin litre yakıt alan yat, ilgi odağı oldu.

Bodrum'a gelen lüks yat 450 bin lira bıraktı

Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen Hollanda'da yapılan Cayman Adaları bayraklı ‘Dar’, bu sabah Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.

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Bodrum'a gelen lüks yat 450 bin lira bıraktı

Ultra mega yata, 6 tanker ile 190 bin litre mazot ikmali yapıldı. 450 bin TL’lik akaryakıt ikmali yapılan yat, Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkii sahilinde gezenlerin ilgi odağı oldu.

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Bodrum'a gelen lüks yat 450 bin lira bıraktı

World Superyacht Awards 2019'da ‘yılın motor yatı’ seçilen agresif görünümlü bir köpek balığı sulietini andıran ultra mega yat ‘Dar’, biri ana suit olmak üzere 7 kabinde 14 misafir ağırlayabiliyor. Yatta 31 mürettebat görev yapıyor.

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Bodrum'a gelen lüks yat 450 bin lira bıraktı

Yatta, Forbes dergisine göre dolar milyarderi olan Ürdün asıllı Rusya vatandaşı iş insanı Ziyad Manasır'ın ailesinin tatil yapacağı öğrenildi.

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