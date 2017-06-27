Dünyanın en korkunç cezaevi
Tarihte adına ilk kez 1745'de rastladığımız Siyah Yunus Cezaevi, aralarında yamyamlar, seri katiller ve tecavüzcülerin de olduğu, belki de dünyanın en azılı 700 suçlusuna ev sahipliği yapıyor.
Adını, binanın girişinde bulunan ve mahkumlar tarafından inşa edilen siyah yunus heykelinden alan bu cezaevi, Rusya'nın Kazakistan sınırında bulunuyor.
Buradaki mahkumların, bilinen ve henüz kanıtlanamayan suçları göz önüne alındığında yaklaşık 3.500 kişinin ölümüne sebep olduklarını görüyoruz.Bu da tutuklu başına en az beş cinayet anlamına geliyor.
1973 doğumlu Nikolayev, Vladimir Putin'in önceki dönem kabinesinde yer alan bir milletvekiliydi