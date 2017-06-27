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  3. 27 Haziran 2017 15:21

Dünyanın en korkunç cezaevi

Tarihte adına ilk kez 1745'de rastladığımız Siyah Yunus Cezaevi, aralarında yamyamlar, seri katiller ve tecavüzcülerin de olduğu, belki de dünyanın en azılı 700 suçlusuna ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en korkunç cezaevi

Adını, binanın girişinde bulunan ve mahkumlar tarafından inşa edilen siyah yunus heykelinden alan bu cezaevi, Rusya'nın Kazakistan sınırında bulunuyor.

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Dünyanın en korkunç cezaevi

Buradaki mahkumların, bilinen ve henüz kanıtlanamayan suçları göz önüne alındığında yaklaşık 3.500 kişinin ölümüne sebep olduklarını görüyoruz.Bu da tutuklu başına en az beş cinayet anlamına geliyor.

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Dünyanın en korkunç cezaevi

1973 doğumlu Nikolayev, Vladimir Putin'in önceki dönem kabinesinde yer alan bir milletvekiliydi

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Dünyanın en korkunç cezaevi

Ünlü Rus mafyasına dahil olduğu söylenen Nikolayev, aynı zamanda belediye başkanlığı da yapmış zengin bir iş adamıydı.

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