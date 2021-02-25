Dünyanın en küçük baklavası! Bir tepside tam 386 dilim

BİR TEPSİDE BİN 386 DİLİM

Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaparak tepsiye bin 386 dilim baklava sığdıran Ahmet Özen, “Gaziantepliyim, 33 yıldır baklavacıyım bu mesleği yapıyorum. Mesleğimde hep güzel bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorum. Bu meslek hayatımda hep küçük bir dilim baklava yapabilmeyi hayal ettim.