Dünyanın en küçük baklavası! Bir tepside tam 386 dilim
33 yıldır baklavacılık yapan ve dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaparak standart bir baklava tepsisine bin 386 baklava dilimi sığdıran Ahmet Özen, adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırmaya hazırlanıyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tatlıcı dükkanı sahibi Gaziantepli baklavacı Ahmet Özen, akıl almaz bir rekora imza attı. Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaparak standart bir baklava tepsisine bin 386 baklava dilimi sığdıran tatlı ustası, adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırmaya hazırlanıyor. Her biri yaklaşık 2 buçuk gram olan baklava dilimlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Baklavanın 40 kat yufkadan elde edildiğini dile getiren Gaziantepli tatlıcı Ahmet Özen, baklava dilimlerinin, kullanılan fıstık tanelerinden bile küçük hale getirerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. 2 buçuk gram ağırlığında ve kalori değeri 10 olan minik baklava dilimleri diyet yapan insanların da ilgi odağı oldu.
Standart 88 dilimden oluşan baklava tepsisine rekor denemesi için ustalık ile sığdırılan bin 386 dilim fıstıklı Gaziantep baklavası Guinness Rekorlar Kitabı'na aday.
BİR TEPSİDE BİN 386 DİLİM
Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaparak tepsiye bin 386 dilim baklava sığdıran Ahmet Özen, “Gaziantepliyim, 33 yıldır baklavacıyım bu mesleği yapıyorum. Mesleğimde hep güzel bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorum. Bu meslek hayatımda hep küçük bir dilim baklava yapabilmeyi hayal ettim.