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Dünyanın en nefret edilen milyarderleri belli oldu

Yapılan bir araştırmada, dünya geneline en nefret edilen milyarderler belirlendi.

Dünyanın en nefret edilen milyarderleri belli oldu - Resim: 1

Yapılan bir araştırmayla atılan tweetler ve yapay zeka kullanılarak Dünya genelinde en çok  nefret edilen milyarderler belirlendi.

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Dünyanın en nefret edilen milyarderleri belli oldu - Resim: 2

Bir ticari finans ve kredi araştırma sitesi, tüm dünya genelinde atılan tweetlere göre en nefret edilen milyarderleri derledi.

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Dünyanın en nefret edilen milyarderleri belli oldu - Resim: 3

Araştırma yapılırken milyarderlerden bahseden ve konuma göre sıralanan coğrafi etiketli tweetler toplanarak bir araya getirildi.

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Dünyanın en nefret edilen milyarderleri belli oldu - Resim: 4

İşte dünya genelinde en nefret edilen milyarderler...

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