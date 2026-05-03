Dünya'nın en özel ama en tehlikeli yanardağlarından biri faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Filipinler'in en ikonik ancak en tehlikeli volkanlarından biri olan Mayon Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Gökyüzünü kaplayan küller yerleşim yerlerini karanlığa gömerlerken, yetkililer 6 kilometrelik tehlikeli bölge için acil tahliye kararı aldı.

Kaynak: DHA
Filipinler'in Albay eyaletinde bulunan ve mükemmel konik yapısıyla tanınan Mayon Yanardağı, büyük bir patlamayla yeniden uyandı.

Yanardağın faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede gökyüzü kül bulutlarıyla kaplanırken, yetkililer sivil halkı korumak adına acil durum protokollerini devreye soktu.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden gelen uyarılar üzerine, yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinde geniş kapsamlı tahliyeler başlatıldı. 

Yetkililer, başkent Manila'nın güneyinde yer alan bölgede yaşayan vatandaşların, krater merkezli 6 kilometrelik "kalıcı tehlike bölgesi"nden derhal uzaklaşmaları gerektiğini açıkladı.

