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  3. 11 Haziran 2019 14:31

Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında bulundu

Leonardo da Vinci’nin başyapıtlarından biri olan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman tarafından 450 milyon dolara satın alınan kayıp Salvator Mundi tablosu, Prens'in lüks yatında ortaya çıktı.

Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında bulundu

Rönesans ustası Leonardo da Vinci’nin 1500’lü yıllarda yaptığı Salvator Mundi adlı tablo, Kasım 2017’de 450 milyon 300 bin dolara Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan Al Saud tarafından satın alınmıştı. Böylece Salvator Mundi, bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo oldu.

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Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında bulundu

Prens'in, kraliyet ailesinin daha kıdemli bir üyesi olan Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Salman adına hareket ettiğine inanıldığından, tabloyu asıl satın alananın Bin Salman olduğu açıklanmıştı. Bin Salman, krallığın fiili yöneticisi ve muhtemelen Orta Doğu'daki en güçlü kişi olarak görülüyor.

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Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında bulundu

2017’de rekor fiyata satın alınmasından sonra kayıplara karışan ve aylardır gizemli bir şekilde nerede olduğu bilinmeyen tablo ortaya çıktı.

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Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında bulundu

Sanat yayın organı ArtNet’teki habere göre resim, Bin Salman’a ait, 50 kişilik mürettebatı olan, bir helikopter pisti ve bir denizaltı askısı bulunan Serene adlı devasa yatta tutuluyor.

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