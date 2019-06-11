Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında bulundu

Rönesans ustası Leonardo da Vinci’nin 1500’lü yıllarda yaptığı Salvator Mundi adlı tablo, Kasım 2017’de 450 milyon 300 bin dolara Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan Al Saud tarafından satın alınmıştı. Böylece Salvator Mundi, bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo oldu.



