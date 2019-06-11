Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında bulundu
Leonardo da Vinci’nin başyapıtlarından biri olan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman tarafından 450 milyon dolara satın alınan kayıp Salvator Mundi tablosu, Prens'in lüks yatında ortaya çıktı.
Rönesans ustası Leonardo da Vinci’nin 1500’lü yıllarda yaptığı Salvator Mundi adlı tablo, Kasım 2017’de 450 milyon 300 bin dolara Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan Al Saud tarafından satın alınmıştı. Böylece Salvator Mundi, bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo oldu.
Prens'in, kraliyet ailesinin daha kıdemli bir üyesi olan Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Salman adına hareket ettiğine inanıldığından, tabloyu asıl satın alananın Bin Salman olduğu açıklanmıştı. Bin Salman, krallığın fiili yöneticisi ve muhtemelen Orta Doğu'daki en güçlü kişi olarak görülüyor.
2017’de rekor fiyata satın alınmasından sonra kayıplara karışan ve aylardır gizemli bir şekilde nerede olduğu bilinmeyen tablo ortaya çıktı.