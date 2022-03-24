Dünyanın en saçma binası 4 ay sonra tarihe karışacak
Kahramanmaraş’ta bulunan dünyanın en saçma binasının yıkım çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 2 ay önce yıkımına başlanan bina, 4 ay sonra tamamen ortadan kaybolacak.
Kahramanmaraş’ta 1994 yılında iş merkezi olan yapılan İl Özel İdare binası, mimari yapısı ve renkleriyle ünü dünya geneline yayıldı.
Kentin birçok noktasından görülmesi nedeniyle vatandaşların da adres tarifi konumunda bulunan bina, internet arama motoru Google’da ‘Dünyanın En Saçma Binası’ yazılıp, arama yapıldığında yaklaşık 300 bin sonuçtan ilk sırada çıkıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde 2 ay önce yıkım işlemleri başladı. Alanda önce eski adliye binası, daha sonra emniyetin bazı birimlerinin içinde bulunduğu emniyet binalarının yıkımları gerçekleşti.
Adanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlayan süreçte hayata geçirilecek proje kapsamında, 40 dönümlük alana sahip alan da çalışmalar 2 ay önce başlamıştı. 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada en dikkat çekici yer ise saçma bina oldu.