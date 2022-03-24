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Dünyanın en saçma binası 4 ay sonra tarihe karışacak

Kahramanmaraş’ta bulunan dünyanın en saçma binasının yıkım çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 2 ay önce yıkımına başlanan bina, 4 ay sonra tamamen ortadan kaybolacak.

Dünyanın en saçma binası 4 ay sonra tarihe karışacak - Resim: 1

Kahramanmaraş’ta 1994 yılında iş merkezi olan yapılan İl Özel İdare binası, mimari yapısı ve renkleriyle ünü dünya geneline yayıldı.



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Dünyanın en saçma binası 4 ay sonra tarihe karışacak - Resim: 2

Kentin birçok noktasından görülmesi nedeniyle vatandaşların da adres tarifi konumunda bulunan bina, internet arama motoru Google’da ‘Dünyanın En Saçma Binası’ yazılıp, arama yapıldığında yaklaşık 300 bin sonuçtan ilk sırada çıkıyor.

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Dünyanın en saçma binası 4 ay sonra tarihe karışacak - Resim: 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde 2 ay önce yıkım işlemleri başladı. Alanda önce eski adliye binası, daha sonra emniyetin bazı birimlerinin içinde bulunduğu emniyet binalarının yıkımları gerçekleşti.

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Dünyanın en saçma binası 4 ay sonra tarihe karışacak - Resim: 4

Adanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlayan süreçte hayata geçirilecek proje kapsamında, 40 dönümlük alana sahip alan da çalışmalar 2 ay önce başlamıştı. 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada en dikkat çekici yer ise saçma bina oldu.

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