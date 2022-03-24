Dünyanın en saçma binası 4 ay sonra tarihe karışacak

Adanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlayan süreçte hayata geçirilecek proje kapsamında, 40 dönümlük alana sahip alan da çalışmalar 2 ay önce başlamıştı. 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada en dikkat çekici yer ise saçma bina oldu.