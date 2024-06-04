Dünyanın en sıradışı binasının inşaatı başlıyor: Ters U şeklinde olacak
ABD'nin New York kentinde 57. Cadde'de inşa edilmesi planlanan ters U şeklinde ve dünyanın en büyük binası olacak dev binanın inşaatı başlıyor.
'Big Bend' ismi verilen bu proje, geleneksel gökdelenlerin yüksekliğe odaklanmış anlayışını bir kenara bırakarak uzunluğa odaklanıyor.
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Oiio stüdyosu tarafından tasarlanan bu devrim niteliğindeki proje, iki kilometre uzunluğunda büyük bir kavis oluşturacak.
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Big Bend projesi, gerçekleştirilmesi halinde dünyanın en uzun yapısı olacak.
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2 kilometre uzunluğunda planlanan bu U şeklindeki gökdelen, mevcut en uzun yapılardan daha büyük olacak.
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