Dünyanın en soğuk yerinde eksi 56 derece görüldü! Evler kara gömüldü
Dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Yakutistan'da termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi. Şiddetli tipi nedeniyle evlerin kapıları karla kaplandığı için insanlar dışarı çıkamıyor.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Dünyanın en soğuk yerleşim birimi olarak bilinen Rusya’ya bağlı Yakutistan, dondurucu soğukların etkisi altına girdi. Bölgede termometrelerin eksi 56 dereceyi göstermesiyle birlikte hayat adeta durma noktasına geldi.
1 / 4
Sadece aşırı soğuklarla değil, aynı zamanda görüş mesafesini sıfıra indiren şiddetli tipinin de etkili olduğu Yakutistan'da, birçok evin kapısı biriken kar kütleleri nedeniyle kapandı.
2 / 4
Olumsuz hava koşullarının can güvenliğini tehdit etmesi üzerine Yakutistan genelinde eğitime ara verildi.
3 / 4
4 / 4