Dünyanın en tehlikeli ağacı: Yaprağına dokunan acıdan intihar ediyor
Avustralya, dünyadaki en tehlikeli vahşi yaşam alanlarına ev sahipliği yapıyor. Tehlikeli vahşi hayvanlar dışında dünyanın en tehlikeli ağacı da bu bölgede bulunuyor.
Avustralya'ya özgü bir bitki olan Gympie-Gympie ağacı dünyanın en tehlikeli ağacıdır ve bütün yakıcı ağaçlar arasında, en acı verici olanıdır.
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Bir diğer adıyla "İntihar Bitkisi" olarak bilinen bu bitkiye dokunulduğu anda veya birkaç dakika sonra vücutta batma hissi oluşuyor.
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Bu his o kadar şiddetli ki birçok insanın sırf bu yüzden intihar ettiği ileri sürülüyor.
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Örneğin, bir adam ormandayken bu ağacın yaprağını yanlışlıkla tuvalet kağıdı olarak kullandıktan sonra kendini vurmuş.
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