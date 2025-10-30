  1. Anasayfa
  Dünyanın en tehlikeli sokaklarında büyük operasyon: Ölü sayısı 130'u da aştı!

Dünyanın en tehlikeli sokaklarında büyük operasyon: Ölü sayısı 130'u da aştı

Brezilya'da polisin uyuşturucu çetelerine karşı yürüttüğü operasyonda can kaybının 4'ü polis 132'ye yükseldiği açıklandı.

Dünyanın en tehlikeli sokaklarında büyük operasyon: Ölü sayısı 130'u da aştı

Brezilya'da polisin 28 Ekim tarihinde uyuşturucu çetelerine karşı yürüttüğü kapsamlı operasyondaki can kaybı yükselmeye devam ediyor.

Dünyanın en tehlikeli sokaklarında büyük operasyon: Ölü sayısı 130'u da aştı

Rio de Janeiro polisi, "favela" adlı gecekondu mahallelerine düzenlenen operasyondaki can kaybının 4'ü polis 132'ye yükseldiğini açıkladı.

Dünyanın en tehlikeli sokaklarında büyük operasyon: Ölü sayısı 130'u da aştı

Rio halkı, gece boyunca cesetleri şehirdeki Penha Meydanı'nda toplarken, bazı öfkeli Brezilyalılar ise polisi toplu infaz gerçekleştirmekle suçladı.

Dünyanın en tehlikeli sokaklarında büyük operasyon: Ölü sayısı 130'u da aştı

Yetkililer, söz konusu operasyonun 2 aydan uzun süredir ayrıntılı olarak planlandığını ve özel operasyon biriminin şüphelileri pusuda beklediği ormanlık bir yamaca sürmeyi amaçladığını söyledi.

