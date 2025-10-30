Dünyanın en tehlikeli sokaklarında büyük operasyon: Ölü sayısı 130'u da aştı
Brezilya'da polisin uyuşturucu çetelerine karşı yürüttüğü operasyonda can kaybının 4'ü polis 132'ye yükseldiği açıklandı.
Kaynak: İHA
Brezilya'da polisin 28 Ekim tarihinde uyuşturucu çetelerine karşı yürüttüğü kapsamlı operasyondaki can kaybı yükselmeye devam ediyor.
Rio de Janeiro polisi, "favela" adlı gecekondu mahallelerine düzenlenen operasyondaki can kaybının 4'ü polis 132'ye yükseldiğini açıkladı.
Rio halkı, gece boyunca cesetleri şehirdeki Penha Meydanı'nda toplarken, bazı öfkeli Brezilyalılar ise polisi toplu infaz gerçekleştirmekle suçladı.
Yetkililer, söz konusu operasyonun 2 aydan uzun süredir ayrıntılı olarak planlandığını ve özel operasyon biriminin şüphelileri pusuda beklediği ormanlık bir yamaca sürmeyi amaçladığını söyledi.
