Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney’deki dünyaca ünlü Bondi Plajı’nda silahlı saldırı düzenlendi. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken silahlı saldırıyı düzenleyen 2 saldırgan da gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney’de silah sesleri yükseldi.
Bondi Plajı’nda etrafa ateş açan 2 saldırgan Avustralya polisi tarafından gözaltına alındı.
Avustralya Polisi, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si polis 11 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Polis, etkisiz hale getirilen şüphelilerden birinin öldüğünü, diğerinin durumunun ise kritik olduğunu aktardı.
