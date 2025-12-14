  1. Anasayfa
  4. Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney’deki dünyaca ünlü Bondi Plajı’nda silahlı saldırı düzenlendi. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken silahlı saldırıyı düzenleyen 2 saldırgan da gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 1

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney’de silah sesleri yükseldi. 

Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 2

Bondi Plajı’nda etrafa ateş açan 2 saldırgan Avustralya polisi tarafından gözaltına alındı.

Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 3

Avustralya Polisi, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si polis 11 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 4

Polis, etkisiz hale getirilen şüphelilerden birinin öldüğünü, diğerinin durumunun ise kritik olduğunu aktardı.

