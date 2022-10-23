Dünyanın en vahşi kabilesini görmeye giden grup hayatının şokunu yaşadı
Hint Okyanusu'ndaki Kuzey Sentinel Adası'nda yaşayan ve dış dünyayla daha önce hiç temas etmeyen kabilenin olduğu adaya giden bir grup balıkçı, kabile üyelerinin kendilerine saldırmasıyla büyük şok yaşadı.
Hint Okyanusu'ndaki Kuzey Sentinel Adası dış dünyadan izole bir şekilde yaşayan kabileye ev sahipliği yapıyor. Ada sakinleri, adalarına kimseyi yaklaştırmama konusunda oldukça kararlı.
Geçtiğimiz haftalarda balıkçılık yapan bir grup, kabile üyelerini görmek için adaya doğru yola çıktı. Fakat kabile üyeleri, seri bir şekilde balıkçılara doğru ok atmaya başladı.
ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA GERİ KAÇTILAR
Kabile üyelerinin durmaması nedeniyle çaresiz kalan balıkçılar, çığlık çığlığa geri kaçmak zorunda kaldı. Kabile üyelerinin adaya kesinlikle kimseyi yaklaştırmadığı öğrenilirken, 2018 yılında adaya girmek isteyen Hristiyan misyoner John Allen Chau'nun da adadakiler tarafından öldürüldüğü belirtildi.
FACEBOOK'TAN PLANLARINI PAYLAŞTILAR
Kabile üyeleri şimdilerde ise Facebook'taki bir grup nedeniyle gündemde. Facebook'ta grup kuran bazı kişiler, adadakileri yok etmek adına plan yapmaya başladı. Facebook'taki grupta adaya yapılacak baskına ilişkin planlar paylaşılıyor.