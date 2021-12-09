Dünyanın en yalnız evi böyle görüntülendi
İtalya'nın dağlarında ve uçurum kenarında bulunan Buffa di Perrero isimli ev, dünyanın en yalnız evi seçildi. Oldukça tehlikeli olan ve ulaşılması neredeyse imkansız olan evin niçin inşa edildiği ise gizemini koruyor. Bir dönem dağcıların dinlenme noktası olan ev, çatısı çöktükten sonra kullanılamaz hale geldi.
İtalyan dağlarında bulunan büyüleyici kulübe, 'dünyanın en yalnız evi' olarak seçildi. Dolomoit Dağları'nda Mote Cristallo bölegsinde dik bir kaya yüzeyinin kenarına oyulan ve ölümcül bir yerde bulunan ev görenleri hayrete düşürüyor.
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Evin, tuğla duvarları, eğimli bir çatısı, dört çerçeveli penceresi ve bir dizi kamp sandalyesi var. Pek çok ziyaretçi ulaşılması mümkün olmayan bu eve bu nesnelerin nasıl götürüldüğünü sorguluyor.
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Cesaretli dağlcılar, riskli yollardan geçerek doğaçlama bir halat merdiven ile buraya erişebiliyor. Ancak bunun için uzmanlar dağcıların ciddi bir kondisyona sahip olması gerektiğine vurgu yaptı.
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Eve ulaşmak amacıyla nebze de olsa güvenli bir alan yaratabilmek için yapılan yola 'Demir yol' adı verilmiş.
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