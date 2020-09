Dünyanın en yaşanılabilir şehri salgına teslim oldu

COVİD-19'DAN EN FAZLA CAN KAYBI MELBOURNE'DA Ekonomik analiz ve öngörülerde bulunan "The Economist Intelligence Unit" kuruluşu tarafından 2011-2017 yıllarından üs üste yedi defa dünyanın en yaşanılabilir kenti seçilen Melbourne, Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının görüldüğü kent oldu.