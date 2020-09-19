Dünyanın en yaşanılabilir şehri salgına teslim oldu
Dünyanın "en yaşanılabilir şehirleri" sıralamasında 7 kez üst üste birinci seçilmesinin ardından son iki yılı da ikinci sırada tamamlayan Avustralya'nın Melbourne kenti, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik yasaklardan dolayı "hayalet şehre" döndü.
Avustralya'da Covid-19'un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve 4. kategorideki yasaklar, kentin alışılagelmiş canlı hayatını durma noktasına getirdi.
Ülkenin en büyük ikinci kenti Melbourne'da, 28 Eylül'e kadar yürürlükte kalacak Covid-19 yasakları nedeniyle günün her saatinde binlerce kişiye ev sahipliği yapmaya alışık olan ana caddeler, köprüler, meydanlar, alışveriş merkezleri ve parklarda zorunlu işlerde çalışan birkaç kişi dışında kimse görülmez oldu.
Halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşıladığı dükkanlar dışında binlerce iş yerinin kapatıldığı Melbourne'da stadyumlar, tenis kortları, konser salonları, tiyatrolar, kütüphaneler, fuar merkezleri de aylardır kapalı.
COVİD-19'DAN EN FAZLA CAN KAYBI MELBOURNE'DA Ekonomik analiz ve öngörülerde bulunan "The Economist Intelligence Unit" kuruluşu tarafından 2011-2017 yıllarından üs üste yedi defa dünyanın en yaşanılabilir kenti seçilen Melbourne, Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının görüldüğü kent oldu.