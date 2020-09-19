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  3. 19 Eylül 2020 13:10

Dünyanın en yaşanılabilir şehri salgına teslim oldu

Dünyanın "en yaşanılabilir şehirleri" sıralamasında 7 kez üst üste birinci seçilmesinin ardından son iki yılı da ikinci sırada tamamlayan Avustralya'nın Melbourne kenti, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik yasaklardan dolayı "hayalet şehre" döndü.

Dünyanın en yaşanılabilir şehri salgına teslim oldu

Avustralya'da Covid-19'un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve 4. kategorideki yasaklar, kentin alışılagelmiş canlı hayatını durma noktasına getirdi.

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Dünyanın en yaşanılabilir şehri salgına teslim oldu

Ülkenin en büyük ikinci kenti Melbourne'da, 28 Eylül'e kadar yürürlükte kalacak Covid-19 yasakları nedeniyle günün her saatinde binlerce kişiye ev sahipliği yapmaya alışık olan ana caddeler, köprüler, meydanlar, alışveriş merkezleri ve parklarda zorunlu işlerde çalışan birkaç kişi dışında kimse görülmez oldu.

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Dünyanın en yaşanılabilir şehri salgına teslim oldu

Halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşıladığı dükkanlar dışında binlerce iş yerinin kapatıldığı Melbourne'da stadyumlar, tenis kortları, konser salonları, tiyatrolar, kütüphaneler, fuar merkezleri de aylardır kapalı.

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Dünyanın en yaşanılabilir şehri salgına teslim oldu

COVİD-19'DAN EN FAZLA CAN KAYBI MELBOURNE'DA Ekonomik analiz ve öngörülerde bulunan "The Economist Intelligence Unit" kuruluşu tarafından 2011-2017 yıllarından üs üste yedi defa dünyanın en yaşanılabilir kenti seçilen Melbourne, Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının görüldüğü kent oldu.

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