Dünyanın en yüksek köprüsünün yapımında sona gelindi
Çin, dünyanın en yüksek köprüsünün ana yapısını tamamladığını duyurdu.
Kaynak: DHA
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde inşa edilen Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nün ana yapısının tamamlandığı açıklandı.
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Beipan Nehri üzerinde yer alan ve 625 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü unvanını taşıyacak olan yapı, 1 bin 420 metre ana açıklığa ve 2 bin 890 metre toplam uzunluğa sahip.
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Ocak 2022’de başlayan projenin bu yıl tamamlanması planlanıyor.
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