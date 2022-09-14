  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dünyanın en zeki ülkeleri sıralamasında Türkiye'nin yeri ve Türkiye'nin en zeki illeri

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İşte sıralamada Türkiye'nin yeri

Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı. Diğer yandan Türkiye'nin ilk il IQ ortalamalarının açıklandığı lsitede paylaşıldı. İşte en zeki ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin sırası ve IQ ortalaması ile Türkiye'nin en zeki şehirleri...

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İşte sıralamada Türkiye'nin yeri - Resim: 1

Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı. Zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede Türkiye de yer aldı.

1 / 44
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İşte sıralamada Türkiye'nin yeri - Resim: 2

İşte dünyanın en zeki ülkeleri ve ortalama IQ değerleri...

2 / 44
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İşte sıralamada Türkiye'nin yeri - Resim: 3

100. Senegal - 60

99. Etiyopya - 61

98. Gine-Bissau - 62

97. Eritre - 63

96. Kongo - 63

3 / 44
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İşte sıralamada Türkiye'nin yeri - Resim: 4

95. Kamerun - 65

94. Çad - 65

93. Gana - 69

92. Nijerya - 70

91. Sudan - 70

4 / 44