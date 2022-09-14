Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İşte sıralamada Türkiye'nin yeri
Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı. Diğer yandan Türkiye'nin ilk il IQ ortalamalarının açıklandığı lsitede paylaşıldı. İşte en zeki ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin sırası ve IQ ortalaması ile Türkiye'nin en zeki şehirleri...
Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı. Zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede Türkiye de yer aldı.
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İşte dünyanın en zeki ülkeleri ve ortalama IQ değerleri...
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100. Senegal - 60
99. Etiyopya - 61
98. Gine-Bissau - 62
97. Eritre - 63
96. Kongo - 63
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95. Kamerun - 65
94. Çad - 65
93. Gana - 69
92. Nijerya - 70
91. Sudan - 70
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