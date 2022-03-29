Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye'nin IQ ortalaması
Brain Stats sitesinin verilerine göre dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu. İşte en zeki ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin sırası ve IQ ortalaması...
Brain Stats tarafından IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki 30 ülke belli oldu. Listede ülkelerin IQ ortalamasına yer verildi. Türkiye'nin de yer aldığı en zeki ülkeler listesinde zirvedeki ülkeler şaşırttı.
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İşte en zeki ülkeler sıralaması...
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30. Katar - 78 IQ
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29. Mısır - 81 IQ
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