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  3. 02 Temmuz 2020 17:07

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, rekorunu tazeledi

Amazon şirketinin sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, koronavirüs pandemi sürecinde Amazon'daki hisslerinin çeyreğinden feragat etmesine rağmen rekorunu tazeledi.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, rekorunu tazeledi

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüs salgınının ekonomik açıdan en çok yaradığı isimlerin başında Amazon'un sahibi Jeff Bezos geliyor.

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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, rekorunu tazeledi

Online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos Covid-19 sürecinde servetine servet kattı.

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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, rekorunu tazeledi

Bloomberg'in haberine göre, 2020’nin başından beri servetine 35 milyar dolar daha ekleyen Bezos’un net serveti 171.6 milyar dolara ulaştı.

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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, rekorunu tazeledi

Aynı habere göre, Bezos’un kişisel servetindeki bu artışın nedeni Amazon hisselerindeki artış. Zira şirket pandemi sürecinde satışlarını yüzde 25 artırarak piyasa değerini artırmayı başarmıştı.

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