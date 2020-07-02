Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, rekorunu tazeledi
Amazon şirketinin sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, koronavirüs pandemi sürecinde Amazon'daki hisslerinin çeyreğinden feragat etmesine rağmen rekorunu tazeledi.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüs salgınının ekonomik açıdan en çok yaradığı isimlerin başında Amazon'un sahibi Jeff Bezos geliyor.
Online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos Covid-19 sürecinde servetine servet kattı.
Bloomberg'in haberine göre, 2020’nin başından beri servetine 35 milyar dolar daha ekleyen Bezos’un net serveti 171.6 milyar dolara ulaştı.