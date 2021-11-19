Dünyanın en zengin köpeği villasını satıyor
Alman Kontes Karlotta Liebenstein'in 500 milyon dolar miras bıraktığı köpeği Gunther, Mimai'deki mülkünü 31 milyon dolara satıyor.
1992'de ölen ve çocuğu olmayan ama hayvanlarına değer veren merhum Alman sayısız Karlotta Liebenstein, milyonlarca servetini köpeği Gunther 3'e bıraktı. Bir vakıf tarafından yönetilen para, köpeğin her türlü ihtiyacı için harcandı.
1 / 7
Mülk yatırımları ve stratejik girişimler sayesinde 500 milyon dolara ulaşan bu güveni Gunther 5, dedesi Gunther 4'ten devraldı.
2 / 7
Gunther 5, Miami mülkü ve esas olarak yaşadığı Toskana'daki bir evin yanı sıra Floransa ve Milano da dahil olmak üzere dünya çapında birçok mülke sahip.
3 / 7
Gunther 4, Madonna'nın eski mülkünü ilk olarak 2000 yılında satın aldı.
4 / 7