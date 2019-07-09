Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un yatı Datça'da

Jeff Bezos, 12 Ocak 1964 tarihinde Amerika'nın New Mexico eyaletinde dünyaya gelmiştir. Amazon isimli kuruluşun CEO'su olan Bezos, dünya genelinde E-ticaretin gelişmesine olanak sağlayan isimler arasında yer almaktadır. Jeff Bezos'un hareketi, Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçilmesine olanak sağlamıştır. Amazon'un haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı. 2018 verilerine göre Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olarak kayıtlara geçti. Bill Gates, 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı.







