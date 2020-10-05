Dünyanın en zor dikkat testi! Dahiler bile zorlanıyor...
Koronavirüs ile başı dertte olan Çinlilerin zeka testi sosyal medyayı salladı. Bu zeka sorusunu çok az kişi çözebiliyor. Detayları yakalamakta ne kadar iyisiniz? Sosyal medyanın en zor testlerinden olan bu testte mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?...
Koronavirüs ile başı dertte olan Çinlilerin zeka testi sosyal medyayı salladı. Bu zeka sorusunu çok az kişi çözebiliyor. Detayları yakalamakta ne kadar iyisiniz? Sosyal medyanın en zor testlerinden olan bu testte mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?
Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır. Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.
AKLINIZIN LİMİTLERİNİ ZORLAYAN ZEKA TESTİ Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar. Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?