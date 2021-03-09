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Dünya'nın ilk 500'ünde Türkiye'den sadece 1 üniversite var!

Quacquarelli Symonds'a göre dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasında Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi ilk 500'de yer aldı.

Dünya'nın ilk 500'ünde Türkiye'den sadece 1 üniversite var! - Resim: 1

Dünyadaki yükseköğretim kurumlarını derecelendiren Quacquarelli Symonds, üniversitelerin başarı sıralamalarını yayınladı. 

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Dünya'nın ilk 500'ünde Türkiye'den sadece 1 üniversite var! - Resim: 2

İlk sırada Massachusetts Institute of Technology (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) yer alırken Türkiye’den ilk 500’e girebilen tek üniversite Koç Üniversitesi oldu.

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Dünya'nın ilk 500'ünde Türkiye'den sadece 1 üniversite var! - Resim: 3

Türkiye'den hiçbir devlet üniversitesinin ilk 500’e girememesi dikkat çekerken, 465’inci sıralamada olan Koç’u, Sabancı Üniversitesi 521-530’uncu olarak takip etti. İlk binde yer alan üniversiteler ve sıralama aralığı ise şöyle:

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Dünya'nın ilk 500'ünde Türkiye'den sadece 1 üniversite var! - Resim: 4

-Bilkent Üniversitesi: 551-560

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