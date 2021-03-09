Dünya'nın ilk 500'ünde Türkiye'den sadece 1 üniversite var!

Türkiye'den hiçbir devlet üniversitesinin ilk 500’e girememesi dikkat çekerken, 465’inci sıralamada olan Koç’u, Sabancı Üniversitesi 521-530’uncu olarak takip etti. İlk binde yer alan üniversiteler ve sıralama aralığı ise şöyle: