Dünya'nın ilk 500'ünde Türkiye'den sadece 1 üniversite var!
Quacquarelli Symonds'a göre dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasında Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi ilk 500'de yer aldı.
Dünyadaki yükseköğretim kurumlarını derecelendiren Quacquarelli Symonds, üniversitelerin başarı sıralamalarını yayınladı.
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İlk sırada Massachusetts Institute of Technology (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) yer alırken Türkiye’den ilk 500’e girebilen tek üniversite Koç Üniversitesi oldu.
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Türkiye'den hiçbir devlet üniversitesinin ilk 500’e girememesi dikkat çekerken, 465’inci sıralamada olan Koç’u, Sabancı Üniversitesi 521-530’uncu olarak takip etti. İlk binde yer alan üniversiteler ve sıralama aralığı ise şöyle:
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-Bilkent Üniversitesi: 551-560
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