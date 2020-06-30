Dünyanın ilk diplomalı ninjası! Göreve başladı

Kung fu ve Shorinji Kempo adlı Japon savaş sanatını da öğrenen Mitsuhashi, şu an bir yandan ninjalık doktorası yapıyor, diğer yandan da hem kendi dojo'sunda dersler veriyor ve hem de ninjalığı deneyimlemek isteyenlerin kalabileceği bir köy pansiyonu işletiyor. Mitsuhashi'nin mezun olduğu Mie Üniversitesi, 2017 yılında dünyanın ilk ninja araştırmaları merkezini kurup ondan bir yıl sonra da lisanüstü programa öğrenci kabulüne başladı. Okulun bulunduğu İga şehri, Tokyo'nun 350 kilometre güneybatısında dağ ve ormanlarla çevrili bir bölgede ve tarihte ninjaların anayurdu olarak kabul ediliyor.



