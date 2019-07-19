Dünyanın ilk mobil hastane otobüsü büyük beğeni topladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk mühendislerin iki ayda yaptığı 8 yataklı mobil ambulans ve hastane otobüsü görenlerden büyük beğeni topladı. 8 hasta kapasiteli ful donanımlı otobüsün içinde birde 2 kişilik yoğun bakım ünitesi bul
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk mühendislerin iki ayda yaptığı 8 yataklı mobil ambulans ve hastane otobüsü tanıtıldı.
Proje Yapım Firması tarafından, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki hangarda Türk işçileri ile mühendislerince yapılan ve dünyanın ilk 8 yataklı mobil ambulans ile hastane olma özelliği taşıdığı belirtilen otobüs ilgi gördü.
Aynı anda 8 hastanın tüm hayati fonksiyonlarının izlenebildiği otobüste, kamera sistemleri aracılığıyla da en yakın hastane veya aracın bağlı bulunduğu sağlık kuruluşuna canlı yayın yapılabiliyor.