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  3. 19 Temmuz 2019 10:35

Dünyanın ilk mobil hastane otobüsü büyük beğeni topladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk mühendislerin iki ayda yaptığı 8 yataklı mobil ambulans ve hastane otobüsü görenlerden büyük beğeni topladı. 8 hasta kapasiteli ful donanımlı otobüsün içinde birde 2 kişilik yoğun bakım ünitesi bul

Dünyanın ilk mobil hastane otobüsü büyük beğeni topladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk mühendislerin iki ayda yaptığı 8 yataklı mobil ambulans ve hastane otobüsü tanıtıldı.

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Dünyanın ilk mobil hastane otobüsü büyük beğeni topladı

Proje Yapım Firması tarafından, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki hangarda Türk işçileri ile mühendislerince yapılan ve dünyanın ilk 8 yataklı mobil ambulans ile hastane olma özelliği taşıdığı belirtilen otobüs ilgi gördü.

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Dünyanın ilk mobil hastane otobüsü büyük beğeni topladı

Aynı anda 8 hastanın tüm hayati fonksiyonlarının izlenebildiği otobüste, kamera sistemleri aracılığıyla da en yakın hastane veya aracın bağlı bulunduğu sağlık kuruluşuna canlı yayın yapılabiliyor.

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Dünyanın ilk mobil hastane otobüsü büyük beğeni topladı

Firma Müdürü Gökhan Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil ambulans ve hastane otobüsünü, yurt dışından özel sipariş üzerine yaptıklarını söyledi.

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