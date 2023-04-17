Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İstanbul'da... Ziyarete açılıyor
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu'na demirlemesinin ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yarın ziyarete açılacak olan geminin önünde vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.
1 / 43
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi saat 13.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.
2 / 43
Gemi, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.
3 / 43
TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek çevredekileri selamlayacak.
4 / 43