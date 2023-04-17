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  4. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İstanbul'da... Ziyarete açılıyor

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İstanbul'da... Ziyarete açılıyor

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu'na demirlemesinin ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yarın ziyarete açılacak olan geminin önünde vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İstanbul'da... Ziyarete açılıyor - Resim: 1

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.

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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İstanbul'da... Ziyarete açılıyor - Resim: 2

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi saat 13.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.

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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İstanbul'da... Ziyarete açılıyor - Resim: 3

Gemi, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İstanbul'da... Ziyarete açılıyor - Resim: 4

TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek çevredekileri selamlayacak.

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