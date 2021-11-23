Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu açıldı
Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı Dubai kentinde yer alan bir otelin 50. katında dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik havuzu açıldı.
Dubai, yıllar içinde kırdığı dünya rekorlarına bir yenisini ekledi. Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu, Palm Tower'da açıldı. 200 metre yükseklikte yer alan Aura Skypool, binanın 50. katında yer alıyor.
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"Gökyüzünde bir ada" olarak tanımlanan mekanda VIP şezlonglarla dolu bir salonun yanı sıra dünya mutfağından yemekler sunan bir restoran da bulunuyor.
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Bununla birlikte, sonsuzluk havuzunu deneyimlemek isteyenler için sabah veya gün batımı seansı için rezervasyon yaptırma seçeneği bulunuyor.
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Daha fazla zamanı olan ziyaretçiler ise günlük biletleri tercih edebiliyor. Ancak fiyatlar, havuzda kalınan zamana göre değişiyor.
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