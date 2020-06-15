Dünyanın konuştuğu kare! Protestocuyu böyle kurtardı

"Birinin öldürülmesini önledik"

Olay anına dair detayları BBC'ye anlatan Hutchinson yardımları olmadan durumun "iyi sonlanmayacağını" belirtti. "Onu sırtıma aldım ve yürüdüm" dedi. Hutchinson, Waterloo istasyonu yakınlarında darp anını görünce arkadaşlarıyla birlikte olduğunu ifade etti. İnsanların olay yerinden ayrılırken hala adama vurmaya çalıştıklarını ifade eden Hutchinson, "Düşünmedim. Sadece yerde bir insan olduğunu düşünüyordum. Müdahale etmemiş olsak iyi bitmeyecekti" diye konuştu. "Güvende olmak dışında aklımda başka hiçbir düşüncem yoktu" diyen siyahi Hutchinson, "Yapmamız gerekeni yaptık. Birinin öldürülmesini önledik" ifadelerini kullandı.



