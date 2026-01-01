Dünyanın konuştuğu ''kıyamet kahini'' Ebo Nuh tutuklandı!
Kendisini peygamber olarak tanıtan ve 25 Aralık 2025'te kıyamet kopacağını söylemesiyle dünyanın gündemine oturan Ebo Nuh'un tutuklandığı öğrenildi.
Gana’da yaşayan Ebo Nuh, Tanrı’dan mesaj aldığını belirterek, kıyametin kopacağını ve ikinci Büyük Tufan’ın 25 Aralık 2025'te başlayacağını iddia etti.
Kendini peygamber ilan eden Ebo Nuh, üç yıl içinde Nuh’un Gemisi’ni andıran 10 dev ahşap gemi inşa ettiğini söyleyerek dünyanın sular altında kalacağını savundu.
İddiaların yayılmasıyla Afrika’nın farklı ülkelerinden binlerce kişi, Gana’ya gitti. Ebo Nuh, gemiye gelecek hiç kimseden ücret talep etmediğini söyleyerek, “Gemi için para yok, Tanrı herkes için. Gemiler bağışlarla inşa edildi” diye konuştu.
Kehaneti gerçekleşmeyen Ebo Nuh, yeni bir açıklama yaparak, “Hazır olan 10 gemiden fazlasını inşa edip herkesi kurtarmamız için Tanrı bize süre verdi. Kimseden bağış istemedim, herkes evinde kalsın. Tufan Tanrı tarafından gelecek yıla ertelendi” ifadelerini kullandı.