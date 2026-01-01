Dünyanın konuştuğu ''kıyamet kahini'' Ebo Nuh tutuklandı!

Kehaneti gerçekleşmeyen Ebo Nuh, yeni bir açıklama yaparak, “Hazır olan 10 gemiden fazlasını inşa edip herkesi kurtarmamız için Tanrı bize süre verdi. Kimseden bağış istemedim, herkes evinde kalsın. Tufan Tanrı tarafından gelecek yıla ertelendi” ifadelerini kullandı.