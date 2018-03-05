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  3. 05 Mart 2018 15:35

Dünyanın konuştuğu küçük kızın son hali

Danimarka'da bir polisle çektirdiği fotoğrafla dünyanın tandığı Suriyeli kız 2,5 yıl sonra ortaya çıktı.

Dünyanın konuştuğu küçük kızın son hali

Danimarka'ya gelen mülteciler arasında bulunun Suriyeli küçük kız çocuğu Nur el Sadi ile oynayan polis memuru bir anda popüler oldu. Öyle ki mülteci kız çocuğu ile oynayan polise dünyanın her yerinden evlenme teklifleri yağmıştı.

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Dünyanın konuştuğu küçük kızın son hali

Danimarka’nın Almanya’ya karadan bağlı Jylland Yarımadası'nın güneyindeki Padborg şehri yakınlarındaki otobanda çekilen fotoğraf dünyada 1.5 milyondan fazla kez paylaşılmıştı.

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Dünyanın konuştuğu küçük kızın son hali

2 buçuk yıl önce gerçekleşen olayın kahramanı Suriyeli Nur, bugün İsveç'te ailesiyle birlikte yaşıyor. Küçük kız o polis memurunu hâlâ hatırlıyor. "O kadar güzeldi ki bütün gün benimle oynamıştı" diyerek o günü anlatıyor.

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Dünyanın konuştuğu küçük kızın son hali

Danimarkalı Ekstra Bladet gazetesine konuşan Nur, "Kendimi iyi hissetmiyorum. Çünkü ailemin tüm sığınma başvuruları reddedildi. Her gün Irak'a geri gönderilmekten korkuyorlar" dedi.

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