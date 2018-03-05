Dünyanın konuştuğu küçük kızın son hali
Danimarka'da bir polisle çektirdiği fotoğrafla dünyanın tandığı Suriyeli kız 2,5 yıl sonra ortaya çıktı.
Danimarka'ya gelen mülteciler arasında bulunun Suriyeli küçük kız çocuğu Nur el Sadi ile oynayan polis memuru bir anda popüler oldu. Öyle ki mülteci kız çocuğu ile oynayan polise dünyanın her yerinden evlenme teklifleri yağmıştı.
Danimarka’nın Almanya’ya karadan bağlı Jylland Yarımadası'nın güneyindeki Padborg şehri yakınlarındaki otobanda çekilen fotoğraf dünyada 1.5 milyondan fazla kez paylaşılmıştı.
2 buçuk yıl önce gerçekleşen olayın kahramanı Suriyeli Nur, bugün İsveç'te ailesiyle birlikte yaşıyor. Küçük kız o polis memurunu hâlâ hatırlıyor. "O kadar güzeldi ki bütün gün benimle oynamıştı" diyerek o günü anlatıyor.