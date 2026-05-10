Dünyanın konuştuğu yolcu gemisinde tahliye operasyonu: Aralarında Türk de var
Arjantin'den yola çıkan ve hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Hollanda bayraklı MV Hondius gemisinden tahliyeler başladı. İspanya’ya bağlı Tenerife adasındaki Granadilla Limanı’na demirleyen gemideki yolcular, askeri uçaklar ve özel uçuşlarla ülkelerine gönderilecek. Tahliye listesinde Türk vatandaşları da bulunuyor.
Arjantin'den çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 140'tan fazla yolcu ve mürettebat ile Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) gittiği sırada hantavirüse bağlı 3 ölümün yaşandığı Hollanda bayraklı lüks MV Hondius yolcu gemisinde tahliye operasyonu başladı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, sağlık yetkililerinin son kontrolleri yapmak ve yolcuları gemiden tahliyesine başlamak üzere sabah saatlerinde İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda bulunan Tenerife'deki Granadilla Limanı’na demirleyen gemiye çıktığını belirtti.
Gemiden ilk olarak İspanya vatandaşları, beşer kişilik gruplar halinde küçük teknelerle karaya çıkarılacak ve otobüslere bindirilerek yerel havaalanına nakledilecekler. Yetkililer, yolcuların askeri uçakla başkent Madrid'e götürüleceklerini ve halkla hiçbir temaslarının olmayacağını açıkladı.
Gruplar halinde tahliye edilecekler
İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, yaptığı açıklamada, yolcuların kendilerine tahsis edilen tahliye uçağı gelene kadar gemiden ayrılmayacaklarını belirterek, Hollandalı yolcuların gemiden ayrılacak bir sonraki grup olacağını ve bu uçağın Almanya, Belçika ve Yunanistan'a giden yolcuları da taşıyacağını söyledi.