Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkesi hangisi?
Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkesi hangisi? Türkiye yeraltı zenginlikleri kaynakları bakımından kaçıncı sırada? En çok petrol hangi ülkede? Türkiye'nin ne kadar petrol rezervi var? En çok altın hangi ülkede? Türkiye'nin ne kad
Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkeleri listesi açıklandı. Merakla beklenen listede Türkiye de yerini aldı. Peki Türkiye yeraltı zengini ülkeler arasında kaçıncı sırada? İşte o liste... EN ÇOK ALTIN HANGİ ÜLKEDE? TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? 49-Ürdün: 38,3 ton