Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkesi hangisi?

Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkeleri listesi açıklandı. Merakla beklenen listede Türkiye de yerini aldı. Peki Türkiye yeraltı zengini ülkeler arasında kaçıncı sırada? İşte o liste... EN ÇOK ALTIN HANGİ ÜLKEDE? TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? 49-Ürdün: 38,3 ton