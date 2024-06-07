Dünyanın zirvesi cehennem gibi: Çok sayıda ceset, tonlarca çöp, bir de iskelet...

Yapılan açıklamada, 5 yılda toplamda 119 ton çöp, 14 ceset ve birkaç iskelet çıkarıldığı belirtilirken Nepal Turizm Departmanı Dağcılık Direktörü Rakesh Gurung tarafından gerçekleştirilen açıklamada, hükümetin gelecekte çöplerin toplanması için daha fazla bütçe ayırmayı planladığı iletildi.