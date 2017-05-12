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  3. 12 Mayıs 2017 14:06

Dünyaya sesini duyuran Bana artık Türk vatandaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halep'teki katliamları dünyaya duyurarak, yardım çağrısında bulunan 8 yaşındaki Suriyeli Bana Alabed ve ailesine kimliklerini verdi.

Dünyaya sesini duyuran Bana artık Türk vatandaşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halep'teki katliamları dünyaya duyurarak, yardım çağrısında bulunan 8 yaşındaki Suriyeli Bana Alabed ve ailesine Türk vatandaşlığına geçmeleri dolayısıyla kimliklerini sundu.

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Dünyaya sesini duyuran Bana artık Türk vatandaşı

Geçtiğimiz aralık ayında Halep bombardımanından kurtularak ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Bana Alabed ve ailes Türk vatandaşlığına alındı. Bana ailesinin kimliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin ziyareti öncesi verdi.

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Dünyaya sesini duyuran Bana artık Türk vatandaşı

ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazan Bana, "Suriyeli çocuklar için bir şey yapmalısınız çünkü onlar da sizin çocuklarınız gibi ve barışı hak ediyorlar" demişti.

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Dünyaya sesini duyuran Bana artık Türk vatandaşı

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