Dünyaya sesini duyuran Bana artık Türk vatandaşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halep'teki katliamları dünyaya duyurarak, yardım çağrısında bulunan 8 yaşındaki Suriyeli Bana Alabed ve ailesine kimliklerini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halep'teki katliamları dünyaya duyurarak, yardım çağrısında bulunan 8 yaşındaki Suriyeli Bana Alabed ve ailesine Türk vatandaşlığına geçmeleri dolayısıyla kimliklerini sundu.
Geçtiğimiz aralık ayında Halep bombardımanından kurtularak ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Bana Alabed ve ailes Türk vatandaşlığına alındı. Bana ailesinin kimliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin ziyareti öncesi verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazan Bana, "Suriyeli çocuklar için bir şey yapmalısınız çünkü onlar da sizin çocuklarınız gibi ve barışı hak ediyorlar" demişti.