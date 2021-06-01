Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: ''Uzaylılar'' dünyaya indi!
NASA'yı etiketleyerek paylaşılan videodaki ürkütücü yaratığın köprüde yürüdüğü anlar sosyal medyayı salladı. Görüntülerin gerçekliği ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Akşam saatlerinde yol kenarında beliren insansı 'tuhaf' canlının videosu dakikalar içinde sosyal medyada yayıldı, NASA'nın etiketlendiği video dünyayı çalkaladı.
1 / 49
Hindistan'ın doğusundaki Jarkand eyaletine bağlı Hazaribagh şehrinde akşam saatleri. Bir grup motosikletli Chadva Barajı'nın yanındaki köprüden geçerken cep telefonu kamerası kayıt alıyor.
2 / 49
28 Mayıs Cuma günü çekilen görüntüde ortaya çıkan 'uzaylı'ya benzeyen çıplak yaratık, 30 saniye boyunca köprünün üzerinde ilerliyor ve bu sırada trafik akmaya devam ediyor.
3 / 49
Uzun kolları ve bacakları, solgun beyaz teni ve çok ince bir gövdesi olan 'tuhaf' canlı, bir süre durup kendisine dikkatli bir şekilde bakan motosikletlilere gözünü dikiyor.
4 / 49